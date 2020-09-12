ОМОН жестко задержал белорусок на «женском марше» в центре Минска

В Минске сотрудники ОМОНа жестко задержали женщин, которые вышли на марш против Александра Лукашенко.

Как сообщают белорусские Telegram-каналы, женщины собрались на площади Свободы. Им сообщили, что мероприятие несанкционированно. В ответ люди кричали «Я гуляю!»

После этого появились люди в балаклавах и стали задерживать участниц акции.

Одна девушка сорвала с силовика маску, тот ее в ответ ударил в лицо.

Отметим, что женщины вышли на марш в Минске со следующими требованиями: