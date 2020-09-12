ОМОН жестко задержал белорусок на «женском марше» в центре Минска

В Минске сотрудники ОМОНа жестко задержали женщин, которые вышли на марш против Александра Лукашенко.
Как сообщают белорусские Telegram-каналы, женщины собрались на площади Свободы. Им сообщили, что мероприятие несанкционированно. В ответ люди кричали «Я гуляю!»
После этого появились люди в балаклавах и стали задерживать участниц акции.
Одна девушка сорвала с силовика маску, тот ее в ответ ударил в лицо.
Отметим, что женщины вышли на марш в Минске со следующими требованиями:
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остановка насилия и расследование по всем фактам его применения;
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свобода политзаключенным;
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новые честные выборы без Лукашенко.