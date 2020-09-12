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ОМОН жестко задержал белорусок на «женском марше» в центре Минска

12.09.2020

В Минске сотрудники ОМОНа жестко задержали женщин, которые вышли на марш против Александра Лукашенко.

Как сообщают белорусские Telegram-каналы, женщины собрались на площади Свободы. Им сообщили, что мероприятие несанкционированно. В ответ люди кричали «Я гуляю!» 

После этого появились люди в балаклавах и стали задерживать участниц акции.

Одна девушка сорвала с силовика маску, тот ее в ответ ударил в лицо.

Отметим, что женщины вышли на марш в Минске со следующими требованиями:

  • остановка насилия и расследование по всем фактам его применения;

  • свобода политзаключенным;

  • новые честные выборы без Лукашенко.

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