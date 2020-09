Бахрейн стал четвертым арабским государством, признавшим Израиль

Бахрейн и Израиль договорились установить дипломатические отношения.

Об этом в своем Twitter сообщил президент США Дональд Трамп, — передает Медуза.

В совместном заявлении Израиля, Бахрейна и США подчеркивается, что это соглашение является «историческим прорывом для достижения мира на Ближнем Востоке».

Торжественная церемония подписания дипломатических документов состоится в Вашингтоне 15 сентября.

Joint Statement of the United States, the Kingdom of Bahrain, and the State of Israel pic.twitter.com/xMquRkGtpM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020

Как отмечает Associated Press, в Палестине раскритиковали действия Бахрейна, назвав их «предательством Иерусалима и палестинцев».

В середине августа в рамках аналогичной сделки при посредничестве Трампа о нормализации отношений с Израилем договорились Объединенные Арабские Эмираты.

Большинство стран арабского мира до сих пор отказываются признавать Израиль. До ОАЭ и Бахрейна это сделали только Египет и Иордания в 1979 и 1994 годах соответственно.