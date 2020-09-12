В Україні зміниться клімат

В Україні кардинально зміниться Клімат. Про це розповіла еколог Людмила Циганок для видання УНІАН.

Повідомляється, що через глобальне потепління в кліматі України відбудуться кардинальні зміни. У зв’язку з цим українцям можна буде забути про суворі зими.

За словами еколога, кліматичні зони зміщуються в північному напрямку. Через це Київ опиниться в степовій зоні, яка характерна для південної частини України.

“Крім підвищення середньорічної температури, будуть зміни природного біологічного різноманіття. Очікувати снігові та морозні зими в широті, де знаходиться українська столиця, вкрай оптимістично. Я переконана в цьому і більшість експертного середовища зі мною погоджуються ” – сказала Людмила Циганок.

Вона підкреслила, що експерти і вчені сперечаються між собою, чи можна пригальмувати процес зміни клімату. В даний момент це не відомо, проте всі розуміють, що до нових умов необхідно пристосовуватися вже сьогодні.

Також Людмила Циганок зазначила, що зими без снігу матимуть негативний вплив на аграрний сектор.

“В умовах атмосферної та ґрунтової посухи, зокрема нинішньої аномально теплої зими без стійкого снігового покриву, інтенсивного підвищення температури повітря, а також слабкого зволоження ґрунту з осені та критичної вологозабезпеченості навесні, та відсутності зімкнутого травостою, посилюються руйнівні явища вітрової ерозії” – додала Людмила Циганок.