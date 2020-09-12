Ресурсы ОРЛО: Подвалы «МГБ» «ЛНР» переполнены самими «МГБшниками», идут серьезные чистки

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Луганской области продолжают муссироваться слухи о скорой замене «главы» ОРЛО Лениода Пасечника на другую кандидатуру. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Одним из главных кандидатов называют бывшего народного депутата Украины от Партии регионов Сергея Горохова.

Ресурсы подчеркивают, что его имя муссируется на уровне слухов, и здесь «все зависит от победы одной из башен Кремля, как лягут карты».

«Горохов может быть как самый альтернативный вариант, на который среди народа никто не ставил и не предполагал. Только все упустили из виду, что „министр“ „МГБ“ „ЛНР“ активно включился в большую игру, его тихая сторона уже не устраивает. Самое интересное, что подвалы „МГБ“ переполнены кем бы вы думали? Правильно, самими „МГБшниками“, потому что чистки идут серьезные», — говорится в сообщении.

Информацию о чистках в «МГБ» подтверждают и другие ресурсы.

«Насчет переполненных подвалов это явное преувеличение, но в целом мы подтверждаем информацию о чистках в структуре „МГБ“ „ЛНР“. В последние недели они идут активно, причем увольняют высший офицерский состав, меняют начальников отделов. Офицеров увольняют в основном по статье. „Министр“ „МГБ“ строит свою систему и не всем в ней находится место», — говорится в сообщении другого ресурса.

По данным авторов местных пабликов, почти за каждым «ведомством» ОРЛО стоит свой клан, «и они очень сильно не дружат».

«Началась серьезная война за кресло „главы“ „ЛНР“, это первое. И второе, тот кто ее выиграет и зарекомендует себя перед Москвой будет удостоин карт-бланша по всем направлениям», — добавили авторы сообщения.