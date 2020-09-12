Беспилотник ОБСЕ зафиксировал в зоне конфликта на Донбассе тяжелое вооружение боевиков

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал вблизи линии соприкосновения на охваченном войной Донбассе минометы и самоходные артиллерийские системы оккупантов.

Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«Во время наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ зафиксировал на неподконтрольной правительству Украины территории ряд нарушений со стороны российско-оккупационных войск», — пишет он.

Так, в частности, замечено вооружение, размещенное с нарушением линии отвода: на полигоне возле населенного пункта Терновое Донецкой области установлено наличие 4 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), а на полигоне неподалеку от Бугаевки в Луганской области — 16 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и 12 буксируемых гаубиц (Д-30А «Лягушка», 122 мм).

Также зафиксировано вооружение, размещенное за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения:

— на полигоне вблизи Бугаевки — десять танков (типа Т-64) и тринадцать зенитных ракетных комплексов (9К35 «Стрела-10»);

— на полигоне неподалеку от Тернового — 23 танка (Т-64 — 12 единицы, Т-72 — 11 единиц).

В штабе подчеркнули, что эти факты четко указывают на нарушение Минских соглашений и достигнутых 22 июля договоренностей относительно мер по усилению режима прекращения огня.