В России заговорили о выносе Ленина из мавзолея: сеть отреагировала забавными фотожабами

Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию по реиспользованию мавзолея Ленина.

Как передает «Апостроф», об этом говорится в сообщении Telegram-канала Подъем.

«Нахождение вождя Великой Октябрьской Социалистической Революции В. И. Ленина в мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, которая осознала исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя», — говорится в положении о конкурсе, опубликованном на сайте Союза архитекторов.

Организаторы объявили о создании банка идей по реиспользованию мавзолея, которые помогут «определить подходы к решению проблемы».

Наряду с этим глава Союза архитекторов РФ Николай Шумаков заявил, что планов выносить Ленина и «подрывать» мавзолей нет, а речь идет только о сборе предложений на будущее.

«Мы не предлагаем сейчас выносить Ленина никуда. Но пройдет еще, допустим, много лет, и это произойдет. И как использовать это здание? Мы хотим создать банк данных для использования этого здания в дальнейшем. Главное — люди не должны понимать, что мы предлагаем вынести Ленина. Коммунисты, конечно, будут категорически против. При этом условия конкурса никто читать не будет, зато пойдут слухи, что выносим Ленина, подрываем мавзолей «, — заявил Шумаков.

Организаторы конкурса считают, что мавзолей можно сделать филиалом Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева — архитектора, который проектировал мавзолей.

Регистрация участников конкурса будет проводиться до 19 октября, объявление результатов запланировано на 13 ноября.

Между тем в сети своеобразно отреагировали на сообщение и предложили свои варианты использования мавзолея.