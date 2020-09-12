В Украине появились новые дорожные знаки: что нужно знать водителям

Во Львовской и Луганской областях появились новые дорожные знаки, которые призывают водителей авто при обгоне велосипедистов выбирать безопасную дистанцию, не менее 1,5 м.

Об этом сообщает «Укравтодор».

По данным службы, знаки будут устанавливать в местах, где часто ездят велосипедисты.

«Новые знаки уже можно увидеть на обновленной дороге Схидныця — Писочна, Пустомыты — Меденичи во Львовской области и на маршруте от КПП «Станица Луганская» в Северодонецк в Луганской области», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году Укравтодор совместно с Национальной полицией Украины инициировал эксперимент по внедрению новой дорожной навигации на объектах программы «Большое строительство».