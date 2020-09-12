Белорусскую оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова переведена в другой следственный изолятор.

Об этом сообщил Интерфаксу официальный представитель штаба оппозиционера Виктора Бабарико Глеб Германчук со ссылкой на адвоката Людмилу Казак.

Причины перевода неизвестны. Ранее Колесникова была помещена в СИЗО №1 в Минске.

Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября. Утром 8 сентября стало известно, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной. Позднее ее соратники рассказали, что Колесникову власти насильно хотели вывезти из Беларуси, но на границе она порвала свой паспорт. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что “Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы”.

9 сентября Следственный комитет Беларуси объявил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти. Адвокат Колесниковой заявил, что ее подзащитная расценивает происходившее с ней в последние дни как похищение. 10 сентября Казак передала в Следственный комитет заявление подзащитной о возбуждении уголовного дела по факту похищения и угрозы жизни. Кроме того, адвокат Колесниковой подала заявление о проведении экспертизы в связи с ушибами и синяками на теле оппозиционерки.