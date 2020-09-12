Венедиктова опровергла информацию о давлении Офиса президента с требованием уволить советника генпрокурора Пискуна

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова опровергла информацию о том, что Святослав Пискун был уволен с должности советника генпрокурора по просьбе Офиса президента.

Об этом она заявила в интервью Савику Шустеру, – передает Интерфакс-Украина.

“Абсолютно неправдивая информация”, – сказала генпрокурор.

Венедиктова рассказала, что Пискун с первых дней пребывания ее на должности генпрокурора “предложил системную помощь в разработке нового уголовного процессуального кодекса, каких-то определенных вещей в закон о прокуратуре”.

Вместе с тем, как отметила Венедиктова, после нескольких месяцев работы в этом направлении она назначила Пискуна советником на общественных началах.

“Каким образом получилось увольнение?.. Заявление относительно того, чтобы Святослав Михайлович перестал быть советником, он подал сам и это было вызвано тем, что он очень активно занимается политической деятельностью. Так или иначе, советник генпрокурора должен заниматься направлением, на которое его приглашали. И когда направление немного расширяется, это может поставить под сомнение незаангажировасть самого генпрокурора. Я очень пытаюсь быть вне политики и не вмешиваться ни в какие политические процессы”, – пояснила генпрокурор.