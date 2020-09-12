Киев и еще 18 областей не готовы к ослаблению карантина

Киев и 18 областей Украины по состоянию на субботу, 12 сентября, не готовы к ослаблению карантина из-за COVID-19.

Обновленные данные опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения на официальном сайте

Отметим, что к регионам, показатели которых превышают установленные Минздравом нормы, добавилась Запорожская область.

Таким образом, не готовы к ослаблению карантина Киев, а также следующие области:

Винницкая;

Волынская;

Житомирская;

Закарпатская;

Запорожская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Львовская;

Николаевская;

Одесская;

Ривненская;

Сумская;

Тернопольская;

Харьковская;

Хмельницкая;

Черкасская;

Черновицкая;

Черниговская.

Самый высокий уровень заболеваемости на сто тысяч населения (норма до 40 случаев) в Тернопольской – 285, Черновицкой – 221,3 и Ивано-Франковской областях – 164,1. В Киеве показатель составляет 133,8.





