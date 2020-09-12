Повінь – зміна системи

Menu
Close

Киев и еще 18 областей не готовы к ослаблению карантина

12.09.2020

Киев и 18 областей Украины по состоянию на субботу, 12 сентября, не готовы к ослаблению карантина из-за COVID-19.

Обновленные данные опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения на официальном сайте

Отметим, что к регионам, показатели которых превышают установленные Минздравом нормы, добавилась Запорожская область.

Таким образом, не готовы к ослаблению карантина Киев, а также следующие области:

  • Винницкая;

  • Волынская;

  • Житомирская;

  • Закарпатская;

  • Запорожская;

  • Ивано-Франковская;

  • Киевская;

  • Львовская;

  • Николаевская;

  • Одесская;

  • Ривненская;

  • Сумская;

  • Тернопольская;

  • Харьковская;

  • Хмельницкая;

  • Черкасская;

  • Черновицкая;

  • Черниговская.

Самый высокий уровень заболеваемости на сто тысяч населения (норма до 40 случаев) в Тернопольской – 285, Черновицкой – 221,3 и Ивано-Франковской областях – 164,1. В Киеве показатель составляет 133,8.



 

Читайте також:   В Офисе президента отреагировали на санкции РФ против Порошенко и Вакарчука
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *