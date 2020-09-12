Киев и еще 18 областей не готовы к ослаблению карантина

Киев и 18 областей Украины по состоянию на субботу, 12 сентября, не готовы к ослаблению карантина из-за COVID-19.
Обновленные данные опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения на официальном сайте
Отметим, что к регионам, показатели которых превышают установленные Минздравом нормы, добавилась Запорожская область.
Таким образом, не готовы к ослаблению карантина Киев, а также следующие области:
-
Винницкая;
-
Волынская;
-
Житомирская;
-
Закарпатская;
-
Запорожская;
-
Ивано-Франковская;
-
Киевская;
-
Львовская;
-
Николаевская;
-
Одесская;
-
Ривненская;
-
Сумская;
-
Тернопольская;
-
Харьковская;
-
Хмельницкая;
-
Черкасская;
-
Черновицкая;
-
Черниговская.
Самый высокий уровень заболеваемости на сто тысяч населения (норма до 40 случаев) в Тернопольской – 285, Черновицкой – 221,3 и Ивано-Франковской областях – 164,1. В Киеве показатель составляет 133,8.