На Полтавщині заснували найбільший в Україні органічний малинник

Благодатна Полтавщина досі була піонером у тваринництві, рослинництві, щодо залучення інвестицій у аграрний сектор тощо, а віднедавна лідирує в Україні й за темпами впровадження органічного ягідництва.

Так, уже більше п’яти років у селі Орданівка Диканського району на умовах пайової участі фермерських господарств кількох районів, триває створення об’єднаного кооперативу по вирощуванню ягід. За цей час там виплекали чи не найбільший органічний малинник в країні, площа якого складає 13 гектарів і продукцію якого заморожують і експортують.

Під впливом колег, цей бізнес стали розвивати й у селі Лютенька Гадяцького району, де теж уже насадили 11 гектарів органічної малини.

Фермери, які зайнялися органічним ягідництвом, розповідають, що цей напрямок агровиробництва вигідний і перспективний, їхню продукцію вже стали купувати для власного виробництва, зокрема виготовлення напівфабрикатів, десертів, місцеві підприємці.

Збільшуються площі під ягідниками, відповідно зростають і відрахування в місцеві бюджети, за короткий проміжок часу в зазначених районах створили десятки нових робочих місць.



: ukurier.gov.ua