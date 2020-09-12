В ОП анонсировали новую Нормандскую встречу

Глава Офиса президента Украины Ермак Андрей Ермак заявил, что следующая встреча советников нормандской четверки состоится в течение нескольких недель.

Об этом он сказал в ходе брифинга в субботу, 12 сентября.

По его словам, с понедельника советники лидеров стран Нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия) начнут подготовку, и их встреча пройдет в течение нескольких недель.

«Уже с понедельника команды советников начнут работать между собой, готовиться, и следующая встреча будет продолжена, я считаю, в течение нескольких недель», — сказал Ермак.

Напомним, накануне в столице Германии завершилась встреча политических советников лидеров «нормандии». По ее итогам в Офисе президента заявили, что участники переговоров прислушались к Киеву в вопросе сохранения перемирия на Донбассе.

В то же время представитель России, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак отметил, что все вопросы согласовать на встрече не удалось, а вопрос о проведении саммита лидеров государств даже не обсуждался.