«Люблять щось знайоме»: Зеленський вважає, що люди не дають маловідомим обличчям проявити себе в політиці

Президент Володимир Зеленський вважає, що народ на виборах голосує за знайоме і звичне, тому такий високий рейтинг у нинішніх мерів. Однак так менше шансів себе проявити у маловідомих і талановитих політиків.

Як пише “НВ”, про це він заявив під час поїздки до Одеси.

«Зараз майже у всіх обласних містах у мерів рейтинги високі. Люди люблять щось знайоме. Це коли ми приходимо до телевізора, сідаємо на диван, і клацають. Хочемо щось дуже знайоме, а іноді там ми прокрутити щось унікальне, і не даємо можливості комусь себе проявити. Тому я вважаю, що судити потрібно не по тому, як ти там когось знаєш, а судити по порядності, чесності, і давати можливість», — заявив президент.

Він підкреслив, що хотів би, щоб лікарі, військові і вчені не боялися йти в політику.

«Тому що Україна унікальна країна, яка дає можливості, і я цьому приклад», — сказав він.

Зеленський зазначив, що національна еліта є не тільки в політиці, і це часто є помилковим сприйняттям.

На його думку є багато людей, які можуть не бути широко відомі, але робити дуже багато важливого і корисного для країни і її жителів.