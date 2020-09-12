Верещук – о «полете» с зонтом: ни секунды не жалею, мне нравится идея

Кандидатка в мэры Киева, народный депутат партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что не считает плагиатом свой видеоролик, в котором она «летает» над городом с зонтом.

В интервью изданию «Гордон», она подтвердила, что образ летающей женщины с зонтом – персонаж из книги английской писательницы Памелы Трэверс «Мери Поппинс».

Верещук также отметила, что идея ролика ей нравится и она «ни секунды не жалеет».

«Идея ролика мне нравится, я на нее согласилась и ни секунды не жалею. Дату выхода ролика определяют в штабе, они специалисты, им виднее. Категорически не согласна с теми, кто пытается говорить о каком-то там плагиате», – сказала нардеп.

Она отметила, что зеленый и желтый – это цвета партии «Слуга народа».

«Образ летающей женщины с зонтом – это из книги английской писательницы Памелы Трэверс «Мери Поппинс», по которой есть фильмы, театральные постановки и мюзиклы. Да, цвета в нашем ролике совпали с цветами в каком-то британском ролике, но это наши партийные цвета», – дополнила Верещук.