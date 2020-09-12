Письма счастья СБУ 2.0 или избирательный наезд на контрабанду. Документ

Одним из первых действий нового «офиса контрабанды», при любой власти, является расстановка маяков «свой-чужой».

Делается это с одной простой целью — обозначить с кем работать можно, а с кем нет. И лучший сигнал по рынку это показательные удары СБУ.

Не секрет что рынок контрабанды Украины четко поделен на сегменты. Одни возят Турцию, другие Китай, третьи запчасти и т.д.

И по каждому направлению работы существует давно сформировавшийся набор контрабандистов, которые свои направления обслуживают.

Вот надо тебе, например, перетащить товар из Китая. Ты знаешь, что есть контрабандист А, Б, В и Г, обращаешься к ним и твой груз гарантированно доедет. У других не доедет, а у этих — да.

Каждый из этих А, Б, В и Г комплексно решает вопросы на таможне и в СБУ для которых тебя, живого клиента и владельца товара, даже не существует.

Самый яркий пример — это Вадим Альперин и его ткани.

Понятно, что все они не его, он их просто доставлял. Но под ключ и мимо платежей в бюджет. При этом все грузы назывались его.

К чему я все это рассказываю?

А к тому, что сегодня СБУ, в рамках построения «офиса контрабанды Романенко», начинает совершать первые шаги по зачистке контрабандного рынка от «чужих».

Начали он с темы, которая быстрее всех и стабильнее всех приносит деньги — турецкие шмотки.

О том, как работает турецкая контрабанда, между кем она поделена и как на ней зарабатывают я делал большое расследование. Советую посмотреть.

Основным игроком по турецкой контрабанде у нас является Виктор Шерман.

Он входил в топ-менеджмент «Офиса контрабанды Порошенко», был близок к Сеяру Куршутову и в период 2016-2019 оставлял другим игроками лишь малую часть рынка.

Сегодня Шерман сумел найти тропинку в новый «офис контрабанды Романенка», говорят не без помощи Сеяра, и начинает подминать под себя весь рынок Турции, который за год «безвластия» наполнился разными игроками.

Но как Шерману подминать под себя рынок? Очень просто.

Руками СБУ, которое является не борцом, а участником этого самого «офиса контрабанды».

Занимается этим Начальник внутренней безопасности Андрей Наумов который, как пишут в сети, ответственный за всю коммерцию в СБУ и является кумом Ивана Баканова.

На должности начальника ВБ Наумов курирует абсолютно не подконтрольные ему управления. Например такие как 4-е управление «К» СБУ.

И судя по тому, что сейчас происходит в Одессе по Турции все это похоже на правду.

Вот письмо, недавно назначенного начальника департамента «К» в Одессе Владимира Конопацкого, который до этого работал во Внутренней безопасности Наумова и благодаря его протежированию таки возглавил «К» Одессы. Возглавил именно как представитель от «офиса» по линии ЧК.

Одним из первых направлений, на которое Конопацкий развернул свои пушки стала турецкая контрабанда.

Но не думайте что он решил наехать на Шермана.

Шермана он наоборот, защищает и прикрывает, а вот других бьет.

Вчера Конопацкий направил «письмо счастья» на Одесскую таможню касательно компании ТОВ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ ЛЕВ» и семи ее машин. Мол мы подозреваем что в них может быть контрабанда подакцизных товаров. Может быть.

А может и не быть.

Скорее всего нет.

Дело в том, что и эта компания и перевозимый ею груз входят в орбиту средней руки контрабандиста по Турции Александра Чудакова, который конечно минимизатор, но по объемам с Шерманом и рядом не стоял.

При этом с первых дней назначения Конопацкий начинает расставлять для клиентов маячки. Это первый. «С Чудаковым не работать.» Парень под прицелом.

А с кем работать? А с теми кто вхож в «офис контрабанды» и кого не будут трогать СБУ.

А это как раз Виктор Шерман и еще один игрок рынка турецкой контрабанды Вячеслав Семенцов. Оба они вхожи в «офис контрабанды Романенко»

Их фирмы, рядом с фирмами Чудакова, на том же пароме, везут такой же товар из Турции. Но СБУ видит контрабанду только у одного.

Избирательно как-то.

В понедельник опубликую фирмы этих двух игроков. Посмотрим, может СБУ на них