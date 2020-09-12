В Киеве на Софийской площади легли на землю сотни велосипедистов

В субботу, 12 сентября, в Киеве в условиях карантина из-за коронавируса прошел традиционный велодень.

Об этом сообщили организаторы на своей странице в Facebook.

Из-за карантинных ограничений участники акции не стали устраивать традиционный парад по городу. Вместо этого велосипедисты приняли участие во всеукраинской акции «ВелоТетрисЧелендж», в рамках которой тысяча человек легла на безопасной дистанции на Софийской площади, подняв велосипеды над собой, чтобы сделать общее фото.

«Велосипедисты собрались на традиционную акцию, чтобы привлечь внимание общества и власти к необходимости создания безопасных условий для движения в городе, и требовать от КГГА создания обособленных велодорожек. Для этого участники подписали коллективное письмо к руководителям города с просьбой внести соответствующую статью в бюджет города на 2021 год», — отмечают организаторы.