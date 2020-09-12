Мы готовы и не боимся, – Зеленский о масштабных военных учениях РФ возле границ Украины

Украина не боится масштабных военных учений России «Кавказ-2020» во время которых РФ планирует перебросить к границе с Украиной 120 тысяч военных, сотни танков, самолетов и другой техники.

Об этом на брифинге в Одессе заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, этот вопрос был «детально и глубоко» изучен.

«Этот вопрос (масштабных российских учений у границ Украины, –детально и глубоко изучен в Генштабе, причем совместно с руководством Минобороны, была вовлечена в обсуждение вся наша разведка», – отметил Зеленский.

«Мы ничего не боимся, мы готовы», – подчеркнул президент.

Отметим, активная фаза учений «Кавказ 2020» запланирована с 15 по 26 сентября. По данным Минобороны РФ, в них примут участие воинские контингенты из Беларуси, Мьянмы, Ирана и Пакистана.