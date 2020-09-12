Тривале вживання валер’янки або занадто велика доза, прийнята одноразово, можуть становити певну небезпеку для організму, попереджають фахівці.

Валер’янку часто не сприймають як ліки, вважаючи що «таблетки з трави» не володіють сильною дією і нешкідливі для людини. Але це далеко не так.

Фахівці попередили про небезпеку валер’янки. Наприклад, кажуть, вони потрібно пам’ятати, що засіб має спазмолітичний ефект і може негативно вплинути на травлення – посприяти його уповільнення і разом з цим виникнення нудоти, блювоти.

Також прийом валеріани може бути небезпечний при депресії. Заспокійлива дія препарату здатна викликати стан ступору, що характеризується уповільненням реакцій. При цьому пригнічення нервової системи може виявитися ще більш значним, викликавши посилення депресивних настроїв.

При тривалому вживанні валеріана здатна замість заспокійливої дії викликати хворобливе посилення тонусу з підвищенням тиску, головним болем, тривожністю, безсонням. Також вкрай неприємне, виснажливе для людини стан може спровокувати прийом занадто великої кількості таблеток валеріани – в цьому випадку доведеться робити промивання шлунка, попередили фахівці, виступивши на порталі Рамблер/доктор.