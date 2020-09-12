Украина нарастила импорт шоколада на 61%

Украина в январе-августе 2020 года импортировала шоколада в виде блоков, плиток или батончиков без начинки на 11,87 млн долл., что на 61,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Гостаможслужбы.

В январе-августе 2019 года Украина купила этого продукта из-за границы только на 7,37 млн долл., тогда как в этом году увеличила этот объем более чем 1,5 раза. Больше всего шоколада Украина в этом году импортировала из Польши (3,41 млн долл.), Германии (2,48 млн долл.) и Швейцарии (1,26 млн долл.).

В то же время, на экспорт в январе-августе 2020 года Украина отправила шоколада на 26,85 млн долл., что больше на 3,71% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда экспорт составил 25,89 млн долл. Больше всего шоколада в этом году Украина продала в Великобританию (4,54 млн долл.), Беларусь (3,16 млн долл.) и Венгрию (2,63 млн долл.).