Власти Ирана казнили чемпиона страны по греко-римской борьбе

Власти Ирана казнили 27-летнего борца Навида Афкари, осужденного за убийство человека, после того, как президент Дональд Трамп попросил спасти его, сообщает УНН со ссылкой на АР.

Чемпион Ирана по греко-римской борьбе Афкари вместе с братьями участвовал в митинге против правительства, после чего их арестовали и предъявили серьезные обвинения в создании спецгрупп для свержения режима и убийстве агента безопасности.

27-летний спортсмен получил два смертных приговора и 74 удара плетью. Вместе с ним были осуждены два его брата — Вахид и Хабиб. Первый получил 54 лет заключения, второй — 27 лет.

Афкари обращался за помощью к Всемирному агентству по правам человека. Он рассказал, что показания давал под пытками.

Президент Трамп ранее отреагировал на данное дело, заявив, что Афкари просто вышел на митинг против властей страны в связи со стремительным ухудшением ситуации и инфляции в экономике в стране, а также попросил сохранить жизнь парню.

В заявлении Международного олимпийского комитета говорится, что они были шокированы и опечалены новостью о казни борца и, что президент комитета Томас Бах “на этой неделе обратился с прямыми личными обращениями к Верховному лидеру и президенту Ирана с просьбой пощады для Навида Афкари”.

Указано, что это дело возродило внутри страны требования к Ирану прекратить исполнение смертной казни.