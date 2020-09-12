Кернеса уже три недели не видели на публике, СМИ сообщают, что он в больнице

Градоначальник Харькова Геннадий Кернес уже около трех недель не появлялся на публике. Последний раз, когда его видели в свете, он принимал участие в мероприятиях на День города, 23 августа.

Об этом сообщает «Громадьске» в субботу, 12 сентября.

Как отмечается, по данным источников издания в медицинской сфере города и правоохранительных органах, мэр находится в больнице №17.

При этом сам Кернес не отвечает на телефонные звонки журналистов. В приемной Харьковского городского головы сообщили, что записаться на личный прием к мэру сейчас нельзя из-за карантина.

По словам одного из источников, в 17-й городской больнице, определенной одной из опорных по COovid-19, в начале сентября готовили «палату с особыми условиями» из-за возможной госпитализации Кернеса. Однако в Департаменте здравоохранения горсовета наличие «особой палаты» опровергли.

Также отмечается, что утром у здания 17-й городской больницы журналистами был замечен автомобиль Toyota с номерами «0202» — такие же цифры присутствуют на номерах нескольких машин, которыми пользуются Геннадий Кернес, его охрана и оцепление.

По регламенту Харьковского горсовета, в случае невозможности выполнения мэром своих полномочий, их выполняет секретарь горсовета.