На «Дереве Цоя» в Киеве установили охранный знак

На легендарном «Дереве Цоя» в Киеве установили охранный знак. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщает пресс-служба Киевского эколого-культурного центра.

Как отмечается, «Дерево Цоя» стало популярным после выхода короткометражного фильма «Конец каникул» 1986 года, в котором снимался Виктор Цой.

Достопримечательность располагается около Березняков, на пляже озера Тельбин. За 60 лет своего существования дерево достигло 18 метров в высоту, а диаметр каждого из тех стволов — более полуметра в обхвате.

Отметим, что охранный статус предполагает запрет на вырубку, санитарные обрезки и строительство рядом с ботаническим памятником.