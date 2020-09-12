Разумков исключает возможность роспуска Рады

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков оценил возможность роспуска парламента 9-го созыва. Он считает, что сегодняшний созыв Рады доработает до конца своей каденции.

Об этом спикер парламента заявил в эфире телеканала NewsOne.

По словам Разумкова, сегодня он не видит законных оснований для досрочного прекращения полномочий 9-го созыва украинского парламента.

«Если мы говорим о том, сколько проработает Верховная рада, то я думаю, что она проработает до конца своей каденции, как это и предусмотрено Конституцией», — подчеркнул он.

Как известно, Зеленский уже распускал парламент. Это произошло во время его инаугурации в 2019 году. Тогда президент распустил 8-й созыв Рады. После формирования нового парламента он неоднократно угрожал нардепам, что их он тоже распустит.