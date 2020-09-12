Netflix повідомив про акторські плани Меган Маркл

На екрані герцогиня Сассекська не з’явиться

Генеральний директор Netflix Рід Хастінгс повідомив про акторські планах Меган Маркл.

Про це повідомляє Hello.

За його словами, на екрані герцогиня Сассекська не з’явиться. Хастінгс зазначив, що Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі будуть займатися продюсуванням.

«Ми зробимо з ними багато проектів. Думаю, в наступному році буде найкращий контент», – сказав він.

Про те, що принц Гаррі і Меган Маркл домовилися про співпрацю з Netflix, стало відомо 3 вересня.

Згідно з умовами контракту, продюсерська компанія Гаррі і Меган буде протягом декількох років знімати для відеосервісу документальні та художні фільми і серіали, а також програми для дітей.

Фінансування виробництва забезпечить Netflix. Деталі угоди не розголошуються.

Нагадаємо, у січні Маркл уклала контракт зі студією Disney на озвучування персонажів з мультфільмів. Виручені кошти будуть перераховуватися на рахунки благодійної організації, що займається збереженням дикої природи і захистом тварин від браконьєрів.

Принц Гаррі і Меган Маркл перебралися в Лос-Анджелес з Канади в кінці березня, щоб почати нове самостійне життя поза королівської сім’ї. Однак перші 12 місяців будуть вважатися пробними. Таким чином, в 2021 році пара зможе повернути свій королівський статус і відновити колишні засади життя, виконуючи королівські обов’язки.