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Осужденного Ефремова могут вырезать из сериала «Вампиры средней полосы»

13.09.2020

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов снялся в главной роли Деда Славы в сериале «Вампиры средней полосы».

Однако зрители могут и не увидеть своего кумира на телеэкранах, ведь сцены с участием артиста могу переснять с другим актером.

Об этом в субботу, 12 сентября, заявил маркетинговый директор компании Yellow, Black and White Александр Ильин, передает .

По его словам, окончательное решение по данному вопросу будет принято продюсерами сериала. 

«Отснята половина материала, очевидно, что он будет переснят, но кто это будет, я не знаю», — сказал Ткаченко.
 
В «Вампирах средней полосы» Ефремов сыграл роль предводителя вампиров, которые проживают в деревне под Смоленском. В какой-то момент главный герой решает развязать войну с людьми. 

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