Осужденного Ефремова могут вырезать из сериала «Вампиры средней полосы»

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов снялся в главной роли Деда Славы в сериале «Вампиры средней полосы».

Однако зрители могут и не увидеть своего кумира на телеэкранах, ведь сцены с участием артиста могу переснять с другим актером.

Об этом в субботу, 12 сентября, заявил маркетинговый директор компании Yellow, Black and White Александр Ильин, передает .

По его словам, окончательное решение по данному вопросу будет принято продюсерами сериала.

«Отснята половина материала, очевидно, что он будет переснят, но кто это будет, я не знаю», — сказал Ткаченко.



В «Вампирах средней полосы» Ефремов сыграл роль предводителя вампиров, которые проживают в деревне под Смоленском. В какой-то момент главный герой решает развязать войну с людьми.