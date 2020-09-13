Беларусь отвела войска от западной границы, а США перебросили в Литву танковый батальон

Беларусь отвела войска от западной границы страны после учений в районе Гродно. В то же время Минобороны республики утверждает, что в Литву, в 15 километрах от границы с Беларусью, переброшен танковый батальон США.

Об этом в субботу, 12 сентября, заявил министр обороны республики Виктор Хренин, передает .

По его словам, несмотря на отвод белорусских войск, адекватное реагирование на ситуацию на границе будет продолжено.

«Тот комплекс мероприятий, который проводился в рамках учения на гродненском тактическом направлении, свернут, войска возвращены в пункты постоянной дислокации, но мы продолжаем адекватно реагировать на происходящее на нашей государственной границе», — сказал глава Минобороны.

Также Хренин добавил, что «остаются на учебно-боевом дежурстве силы и средства ракетных войск и артиллерии, военно-воздушных сил и войск ПВО». Министр заявил, что в рамках 3-го этапа внезапной проверки Вооруженных сил Беларуси приведен в боевую готовность танковый батальон 11-й механизированной бригады.

Хренин уточнил, что батальон «в данный момент полностью отмобилизован, приведен в готовность, подняты все материальные средства, боеприпасы».

Кроме того глава ведомства заявил, что на литовский полигон в 15 километрах от границы с Беларусью переброшен танковый батальон США.

«В рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость» движение войск НАТО происходит на сопредельной территории. В частности, в это время происходит переброска на полигон Пабраде (в Литве. — Ред.), это в 15 километрах от нашей государственной границы, 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США», — сказал Хренин.

Он добавил, что, по сути, это мероприятие идентично тому, которое проходило весной этого года.

«Но это нас тоже не может не беспокоить, что в непосредственной близости от нашей границы будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины Bradley», — заявил Хренин.

Министр обороны подчеркнул, что отмечаются усиленные полеты авиации вдоль белорусской государственной границы и ведение разведки происходящих на территории республики мероприятий.

«Нас не могут не беспокоить полеты бомбардировщиков B-52 вдоль нашей государственной границы», — добавил Хренин.