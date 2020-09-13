Злата Огневич презентовала новый альбом «Богиня» (видео)

Женская сила, самые чистые чувства и любовь, все это нашло место в новом альбоме Златы Огневич – “Богиня”.

Это семь абсолютно разных историй о принятии себя, о любви, о бесценном опыте, о злетах и падениях и конечно же о творчестве.

Новый альбом получился очень особенным и личным, в нем есть разные песни, такие же, каким и бывает женское настроение. В нем собрана моя история и авторские треки. “Богиня” — это мой личный музыкальный дневник, комментирует Злата Огневич.

В альбом вошел знаковый трек Златы Огневич — “Богиня”, который символизирует женскую силу и силу принятия себя, в честь которого альбом и называется.

Именно этот трек получил большой отклик среди женской аудитории и в поддержку этого сингла был запущен социальный проект “Моє тіло – моє діло”.

Альбом доступен на всех музыкальных платформах и сопровождается выходом клипа на трек “Ти обіцяв”, который был создан на стихи лидера группы “Бумбокс”, Андрея Хлывнюка.

Символично, что съемки клипа на балладу “Ти обіцяв” проходили в Оперном театре.