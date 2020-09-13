Сутки в ООС: на Донбассе сохранялась тишина

С начала текущих суток обстрелов также не зафиксировали. Украинские военные помогли спасателям ликвидировать пожары на Луганщине.

На Донбассе ситуация остается стабильной и контролируется украинскими военными — накануне обстрелов со стороны сепаратистов не было. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 13 сентября.

«По всей линии фронта наблюдалась тишина. Подразделения Вооруженных сил Украины в полном объеме соблюдают договоренности, которые вступили в действие 27 июля (о полном прекращении огня, — ред.)», — сказано в сообщении.

С начала текущих суток в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Украинские военные также помогли спасателям ликвидировать очаги пожаров возле Крымского и Катериновки в Луганской области.