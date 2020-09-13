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В торговом центре в США произошла стрельба, есть погибший афроамериканец

13.09.2020

В американском городе Мишавака в штате Индиана произошла стрельба в торговом центре. В результате один человек погиб. 

Об этом сообщат «ABC News» со ссылкой на местные власти.

По информации телеканала, стрельба случилась около 15:00 по местному времени. ТРЦ был эвакуирован. 

Как отмечает местный телеканал «WSBT» со ссылкой на полицию, погибший — 22 летний афроамериканец. Правоохранители пока никого не задержали. Торговый центр будет закрыт до конца дня.

Напомним, недавно в киевском ТРЦ на Оболони неизвестный открыл стрельбу по ногам посетителя. В результате посетителя с ранением доставили в больницу. 

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