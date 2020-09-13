В Канаде зафиксировали нулевую смертность от коронавируса

В Канаде впервые с марта не зарегистрировали ни одной смерти среди лиц, инфицированных COVID-19.

Такие данные были опубликованы агентством общественного здравоохранения страны 11 сентября. Как передает Daily Mail, в это же время большинство канадских регионов начали ослаблять карантинные ограничения.

По состоянию на 11 сентября в Канаде количество летальных случаев осталось на уровне 9 163. Число выявленных случаев коронавируса выросло на 702 по сравнению с предыдущим днем и составило 135 626.

«В последние дни число случаев заражения в Канаде несколько увеличилось, и власти находятся в режиме повышенной готовности, чтобы избежать новых вспышек», – сказано в статье.

Большинство провинций сняли строгие ограничения и открыли школы. Однако некоторые регионы, включая Британскую Колумбию, ввели новые запреты.

Известно, что первый случай коронавируса в Канаде был зафиксирован в Торонто 25 января. В «горячие точки» пандемии вскоре превратились Онтарио, самая густонаселенная провинция страны, и соседний Квебек.

Обе провинции продолжают борьбу со вспышками COVID-19 в домах для престарелых. Именно там – в учреждении для длительного ухода в Британской Колумбии – 9 марта выявили первую смерть от новой инфекции в Канаде.

Журналисты отметили, что опыт Канады в борьбе с атипичной пневмонией SARS, или тяжелым острым респираторным синдромом в 2002–2003 годах помог чиновникам здравоохранения лучше подготовиться к пандемии COVID-19.

В Канаде SARS убил 44 человека. Она стала единственной страной за пределами Азии, которая сообщила о летальных случаях в результате этой вспышки.





