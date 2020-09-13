Минюст создал программу, что будет распознавать потенциальных серийных преступников

Министерство юстиции Украины создало программное обеспечение, которое будет анализировать преступников. Оно также будет определять, смогут ли они повторить преступление в будущем.

Программное обеспечение для поиска серийных преступников получило название «Кассандра», сообщил министр юстиции Денис Малюська в своем фейсбуке.

Как пояснил министр, программа автоматизирует потенциал вероятного злоумышленника повторить преступление. Сотрудник Минюста получает оценку потенциала совершения повторного преступления от 0 до 97 баллов.

Для этого подсудимый в досудебном докладе отвечает на вопросы. В дальнейшем алгоритм дает баллы за ответы, а в дальнейшем их подщитывает.

По сути, это является базовым, простым искусственным интеллектом. Впрочем «Кассандра» не стоит на месте. Довольно скоро он научится вычислять, сколько баллов следует предоставлять за ответ на каждый вопрос,– рассказал малюська.