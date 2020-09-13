Леся Нікітюк налякала рибок леопардом і стрінгами

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка підкорила не тільки Новий канал, а й Instagram, часто радує публіку яскравими публікаціями в соціальній мережі.

Так, цього разу зіркова красуня показала в соцмережі гарячі фото, на яких похвалилася апетитними формами в чорному бікіні. Нікітюк лежить на сітці над водою, де плавають маленькі рибки. На ній леопардова панама і сумочка в такий же принт. Телеведуча п’є ароматну каву, насолоджуючись відпочинком і рибками.

“🐆🐟🐆 Relax…”- лаконічно підписала кадр ведуча шоу “Хто зверху?”.

“Тема розкрита не повністю”, “По попі трісь🍑 👋 🏼 😍”, “Ракета бомба Петарррда!!!”, “Гарного тобі відпочинку красотулька!”, “Чудовий горіх 😍”, “Вау❤️❤️❤️”, “Булочки гут 😘”, “Леся у вас прекрасний горіх 👍”, “Ви така впевнена в собі! Я захоплююся вами!”, “Привіт від сусідів по бунгало 😉”, – пишуть у коментарях під постом користувачі соцмережі.