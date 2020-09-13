Подробности кровавого ДТП под Киевом: 21-летний водитель говорит, что у фуры отказали тормоза

Водитель фуры, которого считают виновником масштабного ДТП, произошедшего вчера ночью под Киевом, говорит, что у его машины отказали тормоза. Бориспольский суд избрал ему сегодня меру пресечения. Парня отправили на 60 суток под арест без права внесения залога.

Напомним, речь идет о кровавом ДТП, которое произошло вчера в три часа ночи на трассе вблизи села Иванков Бориспольского района. Там столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковой автомобиль. Вначале автомобиль DAF, которым управлял 21-летний водитель «догнал» идущий впереди грузовой Mercedes и, оттолкнувшись от него, через разделительное заграждение, вылетел на встречную полосу. Там он задел легковушку ВАЗ и пассажирский микроавтобус Mercedes.

В итоге, на трассе сразу погибло четыре человека: двое пассажиров ВАЗа и двое пассажиров маршрутки. Еще один человек, водитель маршрутки, умер уже в больнице.

12 людей с тяжелыми травмами были отправлены в Бориспольскую больницу. Еще четырех, менее тяжелых, увезли в больницу в Бровары. В Борисполе всю ночь и все вчерашнее утро бригады хирургов, сменяя друг друга, оперировали пострадавших. На сегодня некоторых уже удалось перевести из реанимации в обычные палаты – их состояние улучшилось. Однако еще трое остаются в реанимации в очень тяжелом состоянии. У них черепно-мозговые травмы и травмы позвоночника.

На суде 21-летний водитель DAF, по вине которого все случилось, сказал, что у его фуры отказали тормоза. И когда он увидел, что гигантский грузовик не слушается его, то растерялся и вовремя не сообразил, что нужно делать. Если все действительно так, как он говорит, то парень не виновен. Однако эксперты, осматривавшие его автомобиль, говорят, что тормоза у машины исправны.

Не исключено, что водитель просто на какое-то мгновение задремал за рулем, ведь как раз была глубокая ночь. Как показывает мрачная статистика, этого одного мгновения на дороге бывает достаточно, чтобы совершить непоправимое. В любом случае, пятерых мертвых уже не поднять.