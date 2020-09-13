Под Запорожьем извращенец демонстрировал детям половой орган

В Акимовском районе Запорожской области задержали 42-летнего жителя села Большая Терновка, который развращал малолетних девочек. Об этом сообщает полиция Запорожской области.

11 сентября, около 20 часов, в Акимовское отделение полиции обратился житель села Большая Терновка, который сообщил, что стал свидетелем того, как неизвестный мужчина показывает свои половые органы двум девочкам.

«К поискам подозреваемого были привлечены сотрудники криминальной полиции. По предоставленным приметам полицейские разыскивали мужчину и опрашивали местных жителей», – говорится в сообщении. Отмечается, что нашли фигуранта примерно через час между селами Большая Терновка и соседним селом Ганновка. Правоохранители установили личность мужчины, им оказался житель Акимовского района 1978 года рождения.

Задержанный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — в его крови медики обнаружили 2,6 промилле алкоголя. Уже проведены первоочередные следственные действия — во время опознания злоумышленника, пострадавшие девочки подтвердили, что узнали извращенца. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи решают вопрос о сообщение ему о подозрении по признакам ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины и избрания меры пресечения. Начато досудебное расследование.