Адвокат арестованного в Минске политтехнолога Шклярова сообщил о его болезни

У содержащегося в минском СИЗО российского политтехнолога Виталия Шклярова держится высокая температура, но ему отказывают в тесте на коронавирус, у него также сломан палец.

Об этом сообщил Интерфаксу его адвокат Антон Гашинский.

“С 8 сентября у Виталия держится температура 39 градусов, озноб и кашель, но делать тест на коронавирус и флюорографию ему отказываются. Кроме того, у него переломан палец, но об обстоятельствах перелома он не говорит – растерялся, сказал, что расскажет потом”, – сказал Гашинский.

Врача к Шклярову, по словам адвоката, вызвали только через три дня. Из лекарств выдавали только Ибупрофен. Гашинский отметил, что во время последней встречи его подзащитный был “сильно напуган”.