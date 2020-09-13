Американська компанія допомогла владі Білорусі заблокувати інтернет під час протестів, — ЗМІ

Агенція Bloomberg заявляє, що має запис телефонної розмови керівництва американської компанії Sandvine, де те визнає, що постачала в Білорусь технологію для фільтрування інтернет-трафіку.

Саме вона могла допомогти Олександру Лукашенку заблокувати інтернет в країні під час протестів.

Як пише Bloomberg, відповідно до документів, з якими ознайомилися журналісти, а також за словами людей, які знайомі зі справами компанії, Sandvine продемонструвала своє обладнання білоруській владі ще у травні. Її керівництво зустрічалося особисто з першими обличчями держави, а потім компанія відправила своє обладнання у Мінськ для встановлення в дата-центрах.

Також в розпорядженні Bloomberg опинився запис телефонної конференції керівників Sandvine, яка відбулася 10 вересня. Під час неї очільники компанії заявили, що працювали з владою Білорусі понад рік. За їхніми словами, Sandvine надала технологію, яка фільтрує близько 40% усього інтернет-трафіку, що входить і виходить з країни. В компанії переконані, що така співпраця не порушила санкції, які США наклала проти Лукашенка та його оточення понад 10 років тому.

Вони забороняють американським компаніям продавати товари і послуги, що «підривають демократичні процеси» в країні. Водночас сенатор США Дік Дурбін вже закликав Міністерство фінансів розслідувати, чи не порушила Sandvine санкції США щодо Білорусі.

Bloomberg також пише, що технічний й директор Sandvine Олександр Хаванг під час телефонної розмови визнав, що Білорусь може використовувати надане обладнання для блокування сайтів і додатків для обміну повідомленнями.

Але він зазначив, що компанія дійшла висновку, що доступ до певних матеріалів на сайтах «не є частиною прав людини». «Ми не хочемо грати у світову поліцію. Ми вважаємо, що кожній суверенній країні має бути дозволено проводити свою самостійну політику щодо того, що дозволено, а що ні», — сказав Хаванг.