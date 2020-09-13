У Мексиці активістки руху на захист жінок підпалили урядову будівлю

Мексиканські активістки, які вийшли на демонстрацію проти насильства щодо жінок, підпалили будівлю урядової комісії з прав людини у центрі столиці країни.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Приблизно 25 жінок у масках виламали двері, вдерлися до будівлі та розклали багаття всередині. Невдовзі вони залишили приміщення, закидавши стіни “коктейлями Молотова”. За даними місцевої влади, поліція заарештувала 13 протестувальниць.

Як зазначається, учасниці демонстрацій, які вже тиждень тривають у Мехіко, вимагають належного розслідування та розкриття загибелі жінок, котрі стали жертвами насильства.

Аналогічні демонстрації пройшли в інших містах країни. За даними правоохоронних органів, у січні-липні в Мексиці кількість убивств жінок зросла на 5,4%.