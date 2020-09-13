В Верховной Раде появился законопроект, который коснется каждого водителя

В украинском парламенте зарегистрировали законопроект под номером 3424, который может освободить от оплаты судебного сбора в случае обжалования штрафа за нарушение Правил дорожного движения.

Данный законопроект стал следствием выводов Большой палаты Верховного суда Украины о необходимости оплатить судебный сбор, который превысил сумму самого взыскания. Известно о случае, когда за обжалование административного штрафа в 170 грн, водителю нужно было оплатить 440 грн. сбора.

К слову, этим нередко пользовались полицейские, зная об ограниченном доступе к правосудию, те выписывали постановления за нарушение Правил, не имея на то достаточных оснований.

Законопроект №3424 уже поддержан депутатами в первом чтении. Если за него проголосуют во втором, то уже скоро водители смогут обжаловать неправомерные действия полиции в судах «бесплатно».