В Кропивницком горело бюро судмедэкспертизы

В Кропивницком спасатели ликвидировали пожар в здании коммунального учреждения «Кировоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы».

Об этом сообщается на странице МВД в социальной сети Facebook.

Информация о пожаре в трехэтажном административном здании поступила спасателям в 5:22. На момент их прибытия огонь охватил 200 кв. м кровли. В 8:00 пожар был ликвидирован. Погибших и травмированных в результате пожара нет.

Огнем уничтожило 200 м² кровли и 50 м² помещения на третьем этаже здания.