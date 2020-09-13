Хорватский опыт для Украины: нужна ли боевикам амнистия

Помилование или общая амнистия характерна для всех мирных договоров, которыми заканчивались войны или вооруженные конфликты после Второй мировой войны, когда был установлен новый миропорядок и создана новая система международных отношений и международного права.

Наша страна также не обойдется без амнистии, если мы хотим в обозримом будущем закончить войну на Донбассе и вернуть временно оккупированные территории, считает посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах АЛЕКСАНДР ЛЕВЧЕНКО.

Все мы помним кровавые войны на территории бывшей Югославии, которые сопровождали процесс распада СФРЮ на отдельные государства, границы которых должны были проходить по административным кордонам бывших республик югославской федерации. Первой была десятидневная война в Словении в 1991 году. В результате военных столкновений погибли около пяти десятков жителей этой двухмиллионной республики. Югославская Народная Армия покинула территорию Словении, сконцентрировав свои силы в Хорватии и Боснии и Герцеговине. Широкомасштабная война в Хорватии началась в 1991 году и закончилась в 1995 году, унеся 20 тыс. жизней на хорватской территории. Если взять количество жертв в Хорватии в пересчете на душу населения страны, то при хорватском сценарии развития событий в Украине должно было бы погибнуть 220 тыс. человек, а по боснийскому сценарию, который имел более катастрофический характер, — это 1,2 млн человек.

Хорватия в 1995 году большую часть территорий освободила военным путем, а меньшую — путем политико-дипломатических договоренностей, посредством заключенного Эрдутского мирного соглашения (12 ноября 1995 года), которое по многим пунктам созвучно Минским договоренностям. Это соглашение было подписано хорватским премьер-министром Хрвое Шариничем и представителем так называемой «Сербской Краины» (сепаратистское территориальное объединение, существовавшего на хорватской территории в 1991-1995 годах) Миланом Миловановичем, в присутствии спецпредставителя Генсека ООН Турвальда Столтенберга и посла США в Хорватии Питера Гелбрайта.

В течение 1991-1995 годов Хорватия провела три общие амнистии для боевиков. Как объясняли мне, послу Украины в Республике Хорватия, хорватские политики, принимавшие это решение, у них была простая логика: во-первых, амнистию дает всегда сторона, победившая в войне или вооруженном конфликте, а значит, Хорватия сразу демонстрировала свое превосходство над сепаратистами. Во-вторых, решение об амнистии было серьезным деморализующим фактором для боевиков, ибо на протяжении всей войны каждый из них раздумывал о своем будущем — а хорватская сторона предлагала каждому сепаратисту, если он не совершил военного преступления, реальную перспективу проживания в стране после окончания войны без привлечения к судебной ответственности. Ну и наконец, согласно международным обязательствам Республики Хорватии, амнистии не подлежали военные преступники и лица, совершившие преступления против человечества и человечности. Поэтому каждый подозреваемый за военные преступления должен был отвечать за свои действия перед судом.

Как говорили мои высокопоставленные хорватские собеседники, не все в обществе с радостью восприняли такое решение. Вместе с тем, политическое руководство страны, во главе с президентом Хорватии Франьо Туджманом, настояло на проведении трех амнистий – и, как показала история, оказалось абсолютно правым.

Нужно подчеркнуть, что все три всеобщие амнистии Хорватия предоставляла по своей инициативе, а не как международно-правовое обязательство.

Хотел бы напомнить, что еще выдающийся римский полководец Помпей перед многими битвами обещал амнистию тем, кто перейдет из вражеского лагеря на его сторону, или же просто откажется воевать против римлян. Даже кровожадные большевики во время гражданской войны давали амнистию всем, кто прекращал бороться против советской власти. Входя в Крым в ноябре 1920 года во главе многочисленных красноармейских дивизий, главком Фрунзе обратился к белогвардейской армии барона Врангеля с предложением об амнистии всем, кто прекратит вооруженную борьбу. Как мы знаем, Крым был довольно быстро захвачен советами, причем не последнюю роль сыграло обращение Фрунзе о прощении. Другое дело, собирались ли красные выполнять данные обещания.

Что касается Украины, то согласно Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а точнее ст. 5 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, наше государство должно «обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины». Опять же, согласно своим международно-правовым обязательствам, Украина не может простить военных преступников и лиц, совершивших преступления против человечества и человечности. Поэтому утверждения, что всеобщая амнистия позволит военным преступникам избежать наказания, абсолютно беспочвенны.

По большому счету, вопрос стоит в такой плоскости: если мы хотим в обозримом будущем закончить войну на Донбассе с возвращением временно оккупированных территорий, то должны выполнить ст. 5 Минских соглашений. А если нет, то можно настаивать на ненужности амнистии и требовать привлечения к ответственности всех, кто был причастен к коллаборационизму. Но следует помнить, что в послевоенной истории в международной практике современного человечества нет примеров мирных решений в постконфликтный период без предоставления прощения или амнистии.

Александр Левченко, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах