Под Николаевом Opel сбил пешехода, пострадавшему оторвало руку

Вечером в субботу, 12 сентября, на трассе «Николаев-Снигиревка» автомобиль Opel Vectra сбил пешехода.
Об этом сообщает местное издание Новости N. Opel ехал по трассе со стороны Снигиревки. Не доезжая примерно 300-400 метров до Калиновского кольца, автомобиль сбил пешехода. Удар был такой силы, что пешеходу оторвало руку.
С места происшествия «скорая» увезла пострадавшего – мужчину лет 35-ти – в БСМП. Водитель Opel утверждает, что пешеход, которого он сбил, стоял прямо посреди дороги. Правда, ни подтвердить, ни опровергнуть этого никто не может – мужчина находился в автомобиле один.
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