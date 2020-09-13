Под Николаевом Opel сбил пешехода, пострадавшему оторвало руку

Вечером в субботу, 12 сентября, на трассе «Николаев-Снигиревка» автомобиль Opel Vectra сбил пешехода.

Об этом сообщает местное издание Новости N. Opel ехал по трассе со стороны Снигиревки. Не доезжая примерно 300-400 метров до Калиновского кольца, автомобиль сбил пешехода. Удар был такой силы, что пешеходу оторвало руку.

С места происшествия «скорая» увезла пострадавшего – мужчину лет 35-ти – в БСМП. Водитель Opel утверждает, что пешеход, которого он сбил, стоял прямо посреди дороги. Правда, ни подтвердить, ни опровергнуть этого никто не может – мужчина находился в автомобиле один.