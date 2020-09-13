Украинцам будут выписывать штрафы за новые номерные знаки: сколько придется заплатить

Водителей, на чьих машинах были замечены 3D-номерные знаки, будут штрафовать.

Об этом сообщил 112 Украина.

По словам сотрудников Национальной полиции, знак с указанием номера автомобиля должен быть изготовлен из алюминиевой полосы, а объемные их варианты не соответствуют установленным нормам.

Таким образом, нарушителям грозит штраф в размере 170 гривен. Если же водитель будет замечен с 3D-знаком повторно в течение года — он будет оштрафован на 255 гривен или 40 часов исправительных работ с конфискацией автомобиля.

Один из водителей отметил, что ездил с такими знаками полгода и никто его не останавливал. Он также добавил, что на камерах видеонаблюдения именно 3D-номера можно лучше рассмотреть.