Известные украинские марафонцы вплавь добрались из Турции до Кипра, преодолев 150 километров в открытом море

Известный украинский водный марафонец Олег Софяник, не так давно с трудом перебравшийся из оккупированного Севастополя на Днепропетровщину, вместе с другим водным стайером — Анатолием Вяльцем из Черкасс установили новое достижение: они проплыли 150 километров по Средиземному морю — от побережья Турции до Кипра. «ФАКТАМ» удалось связаться с Олегом и узнать подробности сверхдальнего заплыва в отрытом море.

— Мы с Анатолием стартовали 6 сентября в 11 часов утра в Турции от старинной крепости Казыл Куле, что в курортном городе Аланья, — рассказал Олег Софяник. — С нами был небольшой катер сопровождения. Жара стояла изматывающая, поэтому плыть днем было очень тяжело. Но это нас не остановило. Мы не надевали гидрокостюмы, обходились лишь очками для плавания.

Следует сказать, что из-за продиктованного карантином запрета на проведение спортивных мероприятий заплыв пришлось проводить полулегально. Плыли без остановок эстафетой по 3 часа. Так что была возможность перевести дух, перекусить (ели в основном фрукты), попить, немного вздремнуть. Ночью плыть было гораздо легче. С катера постоянно кто-нибудь следил за тем из нас, кто находился в воде. Мы плыли по открытому морю к Северному Кипру. Финишировали на его берегу 8 сентября в 18.45. Заплыв занял 55 часов и 45 минут.

Мы посвятили заплыв памяти жертв депортации крымскотатарского народа и нынешних политических репрессий в Крыму. Надеемся своим достижением привлечь внимание всего мира к грубейшим нарушениям прав человека российскими оккупантами в Крыму и их преступлениям: арестам, пыткам, посадкам в тюрьму и тайным убийствам инакомыслящих. Призываем признать на международном уровне ФСБ России террористической организацией — наравне с «Исламским государством».