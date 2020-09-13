Медиа-холдинг Курченко ждет силового захвата от Коломойского

Агентство по поиску и менеджменту активов (АРМА) определило ООО “1+1 Интернет” победителем конкурса по управлению активами “Украинского медиа холдинга” (UMH). Об этом говорится в сообщении АРМА.

“Победитель отбора предложил наиболее выгодные экономические условия управления активами, в том числе самую высокую сумму гарантированных ежемесячных перечислений в государственный бюджет в размере 5 млн грн, а также прогнозируемые поступления в госбюджет в сумме почти 8 млн грн ежемесячно. Зато предложения других участников были в несколько раз меньше”. — сказано в сообщении.

В дальнейшем должна быть проведена оценка активов и заключен договор об управлении между АРМА и ООО “1+1 Интернет”.

Кроме того, в данном случае управляющему необходимо также согласование Антимонопольного комитета на предмет допустимой концентрации активов.

Между тем, менеджмент “Украинского медиа холдинга” опубликовал открытое письмо Игорю Коломойскому, в котором ставит под сомнение декларируемые им намерения по развитию компании. Холдинг считает конкурс по управлению активами незаконным и опасается разделить судьбу “Газеты по-киевски”, которую ранее прикрыл Коломойский.

Также UMH Group утверждает, что “По имеющейся информации, еще даже до подписания Договора с “незаконным победителем”, бывшими владельцами “группы Приват” планируется силовой захват холдинга UMH, с целью уже на ближайших местных выборах использовать медийный ресурс холдинга для манипуляций информацией и продвижения конкретных политических сил”.

UMH — украинская медиакомпания, занимающаяся производством контента для всех видов медиа, таких как: пресса, радио, интернет, телевидение. Принадлежала беглому бизнесмену из окружения семьи Януковича Сергею Курченко.