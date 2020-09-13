Обновленный Suzuki Swift 2021: теперь только гибрид

Обновленная новинка приберегла ряд особенностей. Например, теперь все хэтчбеки Suzuki Swift для европейского рынка станут гибридами. Речь о простейших электрических надстройках со стартер-генератором, которые ранее были доступны за доплату. Кроме того, производителю пришлось отказаться от 1,0-литровой турботройки. С ней электрический довесок оказался несовместим.

Еще один мотор производителю пришлось «прокачать». Это 1,2-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель. Ему достался комбинированный впрыск топлива и электрический фазовращатель на впуске.

Однако и здесь Suzuki пошел на уступки, чтобы вписаться в установленные нормы Euro6. Теперь мотор 83-сильный (ранее 90 л.с.). Еще 3 л.с. и 50 Нм вырабатывает 12-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом, помогающий ДВС на старте и в первые секунды движения. Емкость батареи увеличили с 3 Ач до 10 Ач. С места до 100 км/ч такой хэтчбек ускоряется за 12,2 секунды.

Suzuki Swift Sport, подвергшийся электрификации весной этого года, также лишился нескольких лошадиных сил. Отдачу бензинового турбомотора 1.4 Boosterjet уменьшили с 140 л.с. (230 Нм) до 129 л.с. (235 Нм). Еще 14 л.с. и 53 Нм вырабатывает 48-вольтовый стартер-генератор. Время ускорения до 100 км/ч увеличилось на 1 секунду – до 9,1 с.

Также обновление принесло Сузуки Свифт расширенную кузовную палитру, новую мультимедийную систему и стандартный адаптивный круиз-контроль. В Европе продажи обновленного Suzuki Swift стартуют до конца сентября.

: Новости Ю