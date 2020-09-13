У Києві за добу виявили 310 хворих на коронавірус, серед них – 20 медиків

Минулої доби, 12 вересня, у 310 мешканців столиці виявили коронавірус. Серед них – 20 медиків.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу на 310 людей. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 269 киян. На сьогодні в столиці вже 17 261 підтверджений випадок захворювання на COVID-19”, – написав він.

Серед тих, хто захворіли: 166 жінок віком від 18 до 82 років і 15 дівчаток від одного до 16 років. А також 118 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв і одинадцять хлопчиків від двох до 16 років. Захворіли, зокрема, 20 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 52 пацієнтів.

Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 14 людей. Усього коронавірус подолав 5 281 мешканець Києва. Найбільше нових випадків захворювання виявили в Деснянському районі столиці – 70, Дарницькому – 54, Дніпровському – 36.