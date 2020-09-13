Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 28,7 млн

С начала пандемии коронавируса число инфицированных в мире достигло 28 759 036 человек, увеличившись за сутки на 277 623.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 920 231 против 915 356 сутками ранее, излечились 19,4 млн. Более 4 млн человек с начала пандемии заразились в США, Индии и Бразилии.

В Соединенных Штатах суммарно выявлено 6 485 214 инфицированных, скончались 193 693 человека, выздоровели более 2,4 млн. В Индии зафиксировано 4 754 356 инфицированных, скончались

78 586 человек, поправились более 3,7 млн. В Бразилии число заболевших достигло 4 315 687 при 131 210 летальных исходах и 3,7 млн излечившихся. По информации портала Worldometer, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 118,6.

В США на 1 млн населения скончались 598 человек, Бразилии – 617, Индии – 57.