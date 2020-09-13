Паковать ли чемоданы? Астролог назвал дату свержения Лукашенко

Светлана Тихановская сыграет огромную роль в судьбе Беларуси, однако в политике она не задержится.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

«Неслучайно день рождения Тихановской совпадает с роковой для США датой – 11 сентября. Трагедия 11 сентября серьезно повлияла на дальнейший ход истории, в частности, после этого началась война в Ираке и Афганистане. Многие, родившееся 11 сентября, становились знаковыми, например, Иосиф Кобзон. Так и Тихановская сыграет огромную роль в судьбе Беларуси: по сути, сейчас она является символом этой страны, символом белорусского трудолюбивого и миролюбивого народа», – рассказал Росс.

Астролог отметил, что до сих пор в Беларуси не случались протесты такого масштаба. И, в итоге, они заставят Лукашенко бежать.

«Как бы ни упирался Лукашенко (а он будет цепляться за власть до последнего), ему не усидеть на своем посту. Он пошутил, что требования протестующих могут быть выполнены только через его труп. Он пошутил, а ведь это вполне вероятно… Однако, по моим прогнозам, он в самый последний момент сбежит в Китай или куда-то на Ближний Восток, куда уже вывезены все его миллиарды», – считает Влад Росс.

Астролог убежден, что дальше в Беларуси развернутся серьезные события, а Тихановская будет оставаться их символом, именно в результате этих событий Лукашенко и будет вынужден спасаться бегством.

«В сентябре Марс перейдет в ретроградное движение, что случится как раз накануне дня рождения Тихановской 10 сентября. Это значит, что революционные события в Беларуси кардинально изменят лицо страны, а точнее – сменят главу государства. И произойдет как раз вблизи дня рождения Тихановской. Так что Лукашенко досидит только до середины сентября, в крайнем случае – до октября», – прогнозирует Росс.

Гороскоп Тихановской, по мнению Влада Росса, говорит о том, что она – лишь временный лидер Беларуси.

«По сути, она не будет президентом – она будет лидером революции. После своего дня рождения она вернется в Беларусь и объявит о новых досрочных президентских выборах, которые должны будут состояться до начала 2021 года, а идеально для Беларуси было бы в декабре. Тихановская – не политик и в политике она не останется. В ее гороскопе Черная Луна в соединении с заходящим узлом лунной орбиты в Козероге. Это значит, что, согласно ее кармической программе, ей просто запрещается быть главой государства, и политическая карьера ей не светит. Да и в целом, это указывает на то, что и в жизни она не карьеристка», – пояснил астролог.

Главная задача в жизни Светланы Тихановской, по словам Росса – это забота о семье и доме.

«Восходящий узел лунной орбиты у нее – в домашнем знаке Рака. Так что ей суждено быть хорошей домохозяйкой и надежным тылом для своего мужа. Быть тылом для своего супруга – это ее главная задача в жизни. И с того момента, как муж Светланы оказался в тюрьме, она стала этим самым тылом для него», – рассказал Влад Росс.

По прогнозам астролог, возвращение Тихановской в Беларусь и свержение режима Лукашенко произойдет приблизительно в одно время. При этом для Лукашенко будут лишь два выхода, ни один из которых не сможет его порадовать.

«Стачки в Беларуси, закрытие предприятий, финансовый кризис, дальнейшее обрушение белорусского рубля – все это вынудить Лукашенко бежать из страны куда-то в Китай. Это в лучшем случае. В худшем – его ждет смертная казнь, ведь Беларусь остается единственной европейской страной, где смертная казнь не отменена», – подчеркнул Влад Росс.