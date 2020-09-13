За добу в ЗСУ зафіксували 31 випадок COVID-19

У Збройних силах України протягом минулої доби, 12 вересня, виявлено ще 31 випадок зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

Семеро нових хворих перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 24 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

Станом на 13 вересня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 650 осіб. За час пандемії одужали 1 535 пацієнтів, летальних випадків зареєстровано 6.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 687 осіб, у 158 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі три доби.