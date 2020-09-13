Сразу на 30% больше: Кабмин повышает зарплаты украинцев

Раскрыты нюансы очередного повышения зарплат украинцев.

Об этом заявил глава Минобразования Сергей Шкарлет.

По его словам, уже с 1 января 2021 года планируют повысить зарплаты тем учителям, оплата труда которых осуществляется по Единой тарифной сетке.

То есть в течение года их зарплаты должны вырасти в среднем на 30%.

Ставка заработной платы учителя высшей категории на 1 января 2021 года, как обещает Сергей Шкарлет, составит 6461 грн, а на 1 июля – уже около 7000 гривен.

Что касается расчетной зарплаты учителей, то с 1 января она вырастет до 12 тысяч, а с 1 июля 2021 года — до 14 тысяч.

Глава Минобразования также опроверг слухи о возможном сокращении зарплат учителей в условиях карантина и пандемии китайского вируса.

«Поэтому слухи, которые сейчас распространяются в СМИ о сокращении оплаты труда педагогам не соответствуют действительности. При нынешних условиях это невозможно», – добавил Шкарлет.